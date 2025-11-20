شكرا لقرائتكم خبر أمانة جازان تطرح فرصة استثمارية جديدة للنقل البحري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أمانة منطقة جازان، خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي 2025»، عن طرح فرصة استثمارية جديدة عبارة عن مشروع للنقل البحري، الذي يعد أحد المشروعات النوعية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز منظومة النقل المتكامل في المنطقة، عبر تطوير مرسى حضري حديث يربط بين مدينة جيزان، والمراكز الساحلية، وجزيرة فرسان.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع على مساحة (13.012.11) م2، ويشتمل على محطات بحرية حديثة، ومرافق خدمية تشمل مطاعم ومقاهي، ومناطق انتظار، ومكاتب تشغيل ذكية، إلى جانب منظومة نقل متطورة تتضمن التاكسي البحري، والعبارات، والمطاعم العائمة، التي تدار وفق معايير بيئية مستدامة تعتمد تقنيات النقل الكهربائي والذكي حفاظا على البيئة البحرية وتقليل الانبعاثات.

وعزت الأمانة أهمية المشروع، إلى أنه يأتي استجابة للنمو السكاني والسياحي المتسارع، عبر توفير وسيلة نقل بحرية آمنة وسريعة ومستدامة تعزز من جاذبية جازان كوجهة بحرية وسياحية مميزة، لافتة في الوقت نفسه بأن المشروع يتميز بتصميم معماري مستوحى من انسيابية الأمواج وحركة البحر ليشكل معلما بصريا ومعماريا بارزا على الواجهة البحرية وتقليل الانبعاثات.