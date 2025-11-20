ماذا يعني إعلان السعودية حليفا رئيسيا خارج الناتو

قالت الولايات المتحدة إنها صنفت المملكة العربية السعودية حليفا رئيسيا خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في الوقت الذي زار فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وسيُسهّل هذا التصنيف على الولايات المتحدة تبادل التكنولوجيا العسكرية مع المملكة العربية السعودية، ويعزز التعاون الأمني. كما يُجسّد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي ترمب في حفل عشاء أقامه على شرف الأمير محمد بن سلمان: «إننا نأخذ تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى من خلال تعيين المملكة العربية السعودية رسميًا كحليف رئيسي من خارج الناتو، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لهم».

من هو الحليف الرئيسي غير التابع لحلف الناتو

الحليف الرئيسي غير التابع لحلف شمال الأطلسي (MNNA) هو تسمية تمنحها حكومة الولايات المتحدة للدول التي لها علاقات عمل إستراتيجية مع القوات المسلحة الأمريكية في حين أنها ليست أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويمنح هذا التصنيف الشركاء الأجانب فوائد محددة في مجالات التجارة الدفاعية والتعاون الأمني.

ويعد هذا رمزا قويا للعلاقة الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بهذه الدول ويظهر احترامها العميق للصداقة بين الدول التي تمتد إليها، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

ورغم أن وضع دولة عضو متعددة الجنسيات يمنح امتيازات عسكرية واقتصادية، فإنه لا يترتب عليه أي التزامات أمنية تجاه البلد المعين.

أمثلة على دول أخرى

هناك 19 دولة تم تصنيفها بالفعل كدول متعددة الجنسيات وهي: الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، كولومبيا، مصر، إسرائيل، اليابان، الأردن، كينيا، الكويت، المغرب، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، قطر، كوريا الجنوبية، تايلاند وتونس.

يتم التعامل مع تايوان باعتبارها دولة ذات سيادة متعددة الأطراف دون أن يتم تعيينها رسميًا على هذا النحو.

ما هي الفوائد

يحق للحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي إبرام اتفاقيات مع وزارة الدفاع الأمريكية للتعاون في مجال البحث والتطوير للمعدات والذخائر الدفاعية.

وهم مؤهلون أيضًا للحصول على قروض من المواد أو الإمدادات أو المعدات للبحث التعاوني أو التطوير أو الاختبار أو التقييم، ويمكن أخذها في الاعتبار لشراء ذخيرة اليورانيوم المنضب.

ويسمح هذا التصنيف للشركات المتمركزة في إحدى دول شمال الأطلسي المتعددة، كما هو الحال مع دول حلف شمال الأطلسي، بالتقدم بعطاءات على عقود الصيانة أو الإصلاح أو التجديد لمعدات وزارة الدفاع خارج الولايات المتحدة.

كما يسمح بتمويل شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات وغيرها من مشاريع البحث والتطوير لمكافحة الإرهاب تحت رعاية مجموعة العمل للدعم الفني التابعة لوزارة الخارجية.