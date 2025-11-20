شكرا لقرائتكم خبر لقاء أدبي يستعرض تنوع اللهجات في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الشريك الأدبي في جازان بالشراكة مع بيت الثقافة، لقاء أدبيا بعنوان «اللهجات في منطقة جازان»، بحضور عدد من المهتمين والمختصين والباحثين في التراث واللغة.

واستعرض اللقاء أبرز اللهجات في منطقة جازان وما تحمله من رموز ثقافية تعبر عن تنوع البيئة والمجتمع الجازاني، متناولا الظواهر اللغوية والتعبيرات المحلية في محافظات السهل والجبل والبحر، مقدما نماذج من التراث اللغوي التي تعكس ثراء اللهجات المحلية وتنوعها الجغرافي والثقافي.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة برامج ثقافية ينفذها الشريك الأدبي بالشراكة مع بيت الثقافة بجازان، بهدف تنشيط الحركة الأدبية وإبراز الموروث اللغوي والفني للمنطقة وتعزيز جسور التواصل بين الأدباء والجمهور.