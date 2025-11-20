شكرا لقرائتكم خبر "مختبر الإدارة المالية "ينطلق بجدة لتأهيل القدرات الشابة من رواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة جدة انطلاق فعاليات مختبر الإدارة المالية، ضمن سلسلة المختبرات المتخصصة التي يقيمها مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال التابع لمؤسسة مجتمع جميل السعودية، وتهدف إلى تطوير القدرات العملية لرواد الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة، ضمن الجهود المتواصلة لتزويد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة بالمعارف والمهارات الضرورية للنجاح، وتمكينهم من إدارة شركاتهم الناشئة بفعالية واستدامة.

استفاد من فعاليات مختبر الإدارة المالية 582 مستفيد من رواد الأعمال، وتضمنت فعاليات المختبر جلسات ولقاءات واستشارات متخصصة في القطاع المالي، لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واكسابهم المهارات والمعارف الضرورية المالية لإدارة أعمالهم بكفاءة مالية عالية، وتعزيز قدرتهم على تحقيق الاستدامة وقابلية التوسع في المجال المالي. حيث يأتي تنظيم هذا المختبر المالية انطلاقاً من الالتزام بتوفير منصات عملية تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي، وتسهم في رفع الوعي المالي في منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

واشتملت فعاليات "مختبر الإدارة المالية " على عددٍ من المسارات التفاعلية، مثل: اللقاءات الإثرائية التي قدّمها الخبراء الماليين من عبداللطيف جميل لمناقشة موضوعات التخطيط المالي، وإدارة التدفق النقدي، والامتثال الضريبي، إلى جانب الجلسات الإرشادية الجماعية التي تتيح للمشاركين تطبيق المفاهيم المالية على مشاريعهم ضمن مجموعات عمل صغيرة، والجلسات الفردية التي تقدم إرشاداً متخصصاً وموجّهاً بحسب احتياجات كل مشارك.

من جانبها أكدت عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية، الدكتورة مي طيبة، أن انعقاد مختبر الإدارة المالية جاء لأن التمكين المالي هو أحد أهم ركائز استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تسعى مؤسسة مجتمع جميل السعودية إلى تأسيسه، ولمنح رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على فهم أعمق للجوانب المالية في مشاريعهم، بما ينعكس إيجاباً على نموها واستقرارها على المدى الطويل ودعم الاقتصاد الوطني. مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من كافة المبادرات المقدمة من مؤسسة مجتمع جميل السعودية في هذا المجال بلغ ما يقارب 382 ألف مستفيد الى تاريخه، في ظل تماشي أهداف هذه الانشطة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين رواد الأعمال وزيادة مساهمة المنشآت الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأفاد مدير عام أول لريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية محمد عبدالغفار، أن مختبر الإدارة المالية يشكل امتداداً لالتزام مركز ستارت سمارت بتطوير مهارات رواد الأعمال في مختلف الجوانب التشغيلية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على استدامة الشركات. حيث نعمل على بناء منظومة متكاملة من المختبرات التي تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يتيح للمشاركين تحويل الأفكار إلى ممارسات مالية فعالة، حيث يأتي "مختبر الإدارة المالية " استكمالاً لجهود مركز ستارت سمارت في تطوير بيئة ريادة الأعمال من خلال مبادرات معرفية مبتكرة، في طليعتها مختبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومختبر الذكاء الاصطناعي، ومسابقة ستارت سمارت، إضافة الى اللقاءات الشهرية التي تستضيف رواد الاعمال وتركز على الجوانب المحورية في نجاح واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.