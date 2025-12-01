شكرا لقرائتكم خبر + 80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت فعاليات كأس نادي الصقور السعودي 2025 المقامة في المنطقة الشرقية حضورا تجاوز 80 ألف زائر حتى نهاية اليوم السادس، وسط اهتمام واسع من الأسر والشباب ومحبي الموروث وهواة الصقارة، بالتزامن مع إجازة الخريف المدرسية.

وتتواصل البطولة حتى يوم الأحد المقبل، حيث ينظمها نادي الصقور السعودي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتشمل منافسات الملواح الممتدة عبر 48 شوطا قرب شاطئ نصف القمر بمحافظة الخبر، وبإجمالي جوائز يتجاوز 10 ملايين ريال.

وتحتضن الفترة المسائية في مركز الظهران «إكسبو» مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تضم برامج تعليمية وثقافية، وعروضا تفاعلية، وأجنحة متخصصة في موروث الصقارة. واستقطبت البطولة حضورا واسعا من مختلف الفئات، بمن في ذلك العائلات والأطفال والشباب والصقارون من مختلف مناطق المملكة، مما يعزز مكانتها بصفتها حدثا سنويا بارزا في قطاع الصقارة والموروث الوطني.

وتستقبل الفعاليات المصاحبة زوارها يوميا من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، وتشمل: متحف شلايل، فعالية الدعو، ميدان الرماية، الحرف التراثية، العروض الأدائية، ومنطقة «صقار المستقبل» المخصصة للأطفال، وغيرها من التجارب المتنوعة.