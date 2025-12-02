شكرا لقرائتكم خبر «الأمن السيبراني» تستطلع الآراء حول تحديثات وثيقة (سيوف) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول التحديثات على وثيقة الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف)، ووثيقة التقدم الوظيفي التي توضح مسارات التطور المهني في مجال الأمن السيبراني، ويأتي ذلك بناء على مهمات الهيئة واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.

وبينت الهيئة أن التحديثات التي جرت على الوثيقة شملت أوصاف الأدوار الوظيفية، وقائمة المهمات والمعارف والمهارات، وقائمة مجالات الكفاءات، إضافة إلى إعداد وثيقة التقدم الوظيفي، وذلك استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية، وبما يعزز شمولية الإطار، ويسهم في دعم التخطيط لوظائف الأمن السيبراني، وتلبية احتياجات كوادر الأمن السيبراني في المملكة.

وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأفراد وجميع الجهات ذات العلاقة، لإبداء المرئيات حول التحديثات على وثيقة الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف)، ووثيقة التقدم الوظيفي، وحددت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م آخر موعد لتلقي المرئيات، وذلك من خلال المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم «استطلاع» أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الالكتروني للهيئة وإرساله إلى: [email protected]، كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقتين وتقديم الملاحظات بشأنهما من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.