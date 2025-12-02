شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لمعرض التنقل السعودي 2025 في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات النسخة الثالثة لمعرض التنقل السعودي 2025، الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، برعاية نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وبدعم من الهيئة بصفتها شريكا استراتيجيا، وبالتعاون مع شركة Informa Connect.

وافتتح المعرض وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتشغيل والصيانة المهندس طارق بن زياد الشامي، ويستمر حتى الثالث من ديسمبر الحالي، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 200 عارض يمثلون 30 دولة، إلى جانب آلاف المتخصصين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص؛ لعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجالات النقل والبنية التحتية المستدامة.

وأعرب المهندس الشامي في كلمته خلال حفل الافتتاح، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود لقطاع الطرق في المملكة، الذي يمثل حجر الأساس في مسيرة التنمية التي يشهدها القطاع؛ لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد أن المملكة تعد اليوم الأولى عالميا في ترابط شبكة الطرق، وهو ما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتمكين مختلف القطاعات وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا، موضحا أن السلامة تشكل محورا رئيسا في برنامج قطاع الطرق، وأن المستهدف يتمثل في الوصول إلى 90% من شبكة الطرق بتصنيف 3 نجوم أو أعلى وفق البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP بحلول 2030، مشيرا إلى أن نتائج أكبر عملية مسح لشبكة الطرق على مستوى العالم أكدت أن أكثر من 77% من طرق المملكة مطابقة لأعلى معايير السلامة العالمية.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان أن انعقاد معرض التنقل السعودي 2025، ومنتدى طرق المستقبل العالمية يجمع نخبة من رواد الصناعة والمبتكرين وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل الطرق والتنقل وتكنولوجيا البنية التحتية، مبينا أن موضوع المنتدى يلامس أحد أهم القطاعات التنموية في المملكة، وهو قطاع الطرق والبنية التحتية الذي يشكل العمود الفقري للتنقل والحركة الاقتصادية والاجتماعية.

ويشهد الحدث إطلاق مجموعة من التقنيات الجديدة الداعمة لتطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها واستدامتها، إضافة إلى انعقاد منتدى الطرق المستقبلية العالمية بمشاركة نخبة من قادة قطاع النقل ومخططي المدن من العديد من الجهات من داخل المملكة وخارجها، ومنها الهيئة العامة للطرق، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة البلديات والإسكان، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأمانة العاصمة المقدسة.

ويناقش المنتدى العديد من الموضوعات الرئيسة، ومنها الطرق الذكية والبنية التحتية الذكية، وتطوير الطرق المستدامة، والسلامة على الطرق، وإدارة المرور، والتنقل الحضري، وتخطيط الطرق، والبنية التحتية للطرق المستقبلية.