هد الصقر والملواح.. تجربة تفاعلية تجذب زوار كأس نادي الصقور 2025 بالظهران

وتأتي فعالية الدعو كإحدى الفعاليات التراثية التي يقدمها نادي الصقور السعودي ضمن فعاليات الكأس، التي تقام بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، حيث تتيح للزوار مشاهدة كيفية تدريب الصقر على الاستجابة للنداء، وهد الصقر، وتجربة الملواح، واعتماده على حاسة البصر والسرعة العالية للوصول إلى الصقار.
كما تقدم الفعالية شرحًا عن أدوات الدعو، وأساليب النداء باستخدام الملواح، ودور الصوت والحركة في استثارة الصقر ودفعه للانطلاق بدقة وسرعة.
وتستعرض الفعالية مراحل تدريب الصقر منذ بداياته حتى احترافه، مرورًا بجوانب العناية به، وطريقة الإمساك، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معه.
يشار إلى أن مسابقة الملواح تعد إحدى الفعاليات الرئيسية لكأس نادي الصقور، التي تقام في ميدان خاص في محافظة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، وتتنافس فيه أسرع الصقور لقطع مسافة 400 متر بزمن قياسي نحو الشخص الملوح، وخُصصت للفائزين فيه جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال.
