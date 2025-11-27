شكرا لقرائتكم خبر هد الصقر والملواح.. تجربة تفاعلية تجذب زوار كأس نادي الصقور 2025 بالظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحظى فعالية “الدَّعو” في الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور 2025 بمركز الظهران إكسبو، بإقبال واسع من الزوار، التي تقدم تجربة تفاعلية تعرّف الجمهور على مهارة الصقار وعلاقة الثقة بينه وبين صقره، في مشهد يحاكي تفاصيل الميدان الحقيقي لهواية الصيد بالصقور.

وتأتي فعالية الدعو كإحدى الفعاليات التراثية التي يقدمها نادي الصقور السعودي ضمن فعاليات الكأس، التي تقام بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، حيث تتيح للزوار مشاهدة كيفية تدريب الصقر على الاستجابة للنداء، وهد الصقر، وتجربة الملواح، واعتماده على حاسة البصر والسرعة العالية للوصول إلى الصقار.

كما تقدم الفعالية شرحًا عن أدوات الدعو، وأساليب النداء باستخدام الملواح، ودور الصوت والحركة في استثارة الصقر ودفعه للانطلاق بدقة وسرعة.

وتستعرض الفعالية مراحل تدريب الصقر منذ بداياته حتى احترافه، مرورًا بجوانب العناية به، وطريقة الإمساك، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معه.

يشار إلى أن مسابقة الملواح تعد إحدى الفعاليات الرئيسية لكأس نادي الصقور، التي تقام في ميدان خاص في محافظة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، وتتنافس فيه أسرع الصقور لقطع مسافة 400 متر بزمن قياسي نحو الشخص الملوح، وخُصصت للفائزين فيه جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال.