الصناديق المتداولة لعملة سولانا تكسر سلسلة التدفقات المثالية مع تسجيل TSOL لخروج 34 مليون دولار

تام شمس - الخميس 27 نوفمبر 2025 08:51 مساءً - كسرت صناديق سولانا الفورية المتداولة في الولايات المتحدة سلسلة تدفقاتها الإيجابية الكاملة يوم الأربعاء، بعد أن سجلت صافي خروج بلغ 8.1 ملايين دولار وهو أول يوم في المنطقة الحمراء منذ إطلاقها، وفقًا لبيانات SoSoValue.

وجاء السحب الكبير من منتج واحد تحديدًا: صندوق Solana ETF من 21Shares (رمز TSOL)، الذي شهد خروجًا يفوق 34 مليون دولار. وسجّل الصندوق صافي تدفقات خارجية تراكمية قدرها 26 مليون دولار منذ إطلاقه، مع أصول صافية تبلغ 86 مليون دولار.

أما بقية صناديق سولانا فقد أبلت بلاءً حسنًا، وامتصت معظم عمليات السحب من TSOL. وواصل صندوق Bitwise Solana Staking ETF المُرمز (BSOL) تفوّقه، محققًا 13.33 مليون دولار في يوم واحد، رافعًا التدفقات التراكمية لديه إلى 527.79 مليون دولار.

كما سجّل صندوق Grayscale Solana Trust المُرمز (GSOL) يومًا إيجابيًا مع تدفقات بلغت 10.42 ملايين دولار، بينما حقق صندوق Fidelity Solana Fund المُرمز (FSOL) تدفقات بقيمة 2.51 مليون دولار. وتُظهر بيانات Solana Strategic Reserve أن صناديق SOL ETF تمتلك نحو 6.83 ملايين توكن من سولانا، بقيمة تقارب 964 مليون دولار.

بيانات أداء صناديق سولانا. المصدر: SoSoValue

صناديق XRP تحافظ على سجل مثالي… وصناديق DOGE تخيّب الآمال

في حين كسرت صناديق سولانا رتمها المثالي، لا تزال صناديق XRP الجديدة دون أي يوم تدفقات سلبية. وتشير بيانات SoSoValue إلى أن صناديق XRP سجّلت فقط تدفقات يومية إيجابية، مع صافي تدفقات تراكمية بلغ 643 مليون دولار.

في يوم الأربعاء، تصدّر صندوق Bitwise XRP ETF المُرمز (XRP) المشهد بتدفقات بلغت 7.4 ملايين دولار، تلاه صندوق Canary XRPC بحوالي 5.2 ملايين دولار. كما حقق صندوقا Franklin Templeton’s XRPZ وGrayscale’s GXRP تدفقات متقاربة بحدود 4 ملايين دولار لكل منهما.

تدفقات XRP وصافي الأصول التراكمية. المصدر: SoSoValue

أما صناديق دوجكوين (DOGE) التي كانت محل ترقّب كبير فقد جاءت أقل من التوقعات بعد إطلاقها.

في يوم الاثنين، وافقت بورصة نيويورك (NYSE) على إدراج صندوق Grayscale Dogecoin Trust ETF المُرمز (GDOG). وكان محلل صناديق ETF لدى بلومبرغ، إيريك بالشوناس، قد توقع حجم تداول افتتاحي يُقارب 11 مليون دولار… إلا أن الواقع جاء أقل بكثير.

في يومه الأول، سجّل صندوق GDOG حجم تداول بلغ 1.4 مليون دولار فقط أقل بكثير من التوقعات. وقال المحلل إن هذا الأداء “جيد” بالنسبة لإطلاق عادي، لكنه منخفض بالنسبة لأول منتج فوري من نوعه.

ووفق بيانات SoSoValue، سجّل صندوق GDOG تدفقات صافية بـ1.8 مليون دولار يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من انخفاضها مسبقًا، فقد هبطت أكثر في اليوم الثاني إلى 365 ألف دولار فقط أي انخفاض بنسبة 80%.