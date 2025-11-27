دو كوون يطالب بحكم لا يتجاوز خمس سنوات في الولايات المتحدة بينما يواجه 40 عامًا في كوريا الجنوبية

تام شمس - الخميس 27 نوفمبر 2025 08:51 مساءً - طالب الشريك المؤسس لـTerraform Labs، دو كوون، قاضيًا فيدراليًا أميركيًا بأن يحدّ مدة سجنه بخمس سنوات فقط لدوره في انهيار منظومة تيرا الذي محا نحو 40 مليار دولار من أسواق العملات المشفرة في عام 2022.

بحسب وثائق المحكمة الصادرة الأربعاء، جادل كوون بأن أي عقوبة أطول ستكون مفرطة بالنظر إلى فترة الاحتجاز التي أمضاها والعقوبات التي وافق على تحملها، وفقًا لما نقلته بلومبرغ.

كوون كان قد اعترف في أغسطس بذنبه في تهمتين تتعلقان بالاحتيال عبر الإنترنت والتآمر للاحتيال، وذلك بعد تسليمه من الجبل الأسود، حيث كان محتجزًا. وقال محاموه إنه قضى ما يقارب ثلاث سنوات خلف القضبان، “نصفها تقريبًا في ظروف قاسية في الجبل الأسود”، وإنه دفع بالفعل ثمنًا شخصيًا وماليًا باهظًا.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، وافق المدّعون الأميركيون على عدم المطالبة بعقوبة تتجاوز 12 عامًا. لكن فريق الدفاع اعتبر أن أي حكم يتجاوز خمس سنوات سيكون “أكثر بكثير مما تقتضيه العدالة”. كما وافق كوون على مصادرة أكثر من 19 مليون دولار وعدد من العقارات ضمن التسوية.

حكم آخر ينتظر كوون في كوريا الجنوبية

لن تنتهي متاعب كوون القانونية بعد صدور الحكم الأميركي. فالادعاء العام في كوريا الجنوبية يلاحقه في قضية منفصلة مرتبطة بالحدث نفسه، ويسعى إلى عقوبة قد تصل إلى 40 عامًا.

من المقرر أن يصدر الحكم بحقه أمام القاضي الفيدرالي بول إنغيلماير في مانهاتن في 11 ديسمبر، بينما يتوقع أن يقدّم الادعاء توصيته خلال الأيام المقبلة.

بعد انهيار تيرا في 2022، ظلّت whereabouts كوون مجهولة لفترة طويلة إلى حين إلقاء القبض عليه في الجبل الأسود بتهمة استخدام وثائق سفر مزوّرة. أمضى أربعة أشهر في السجن هناك قبل أن تتقدّم كلّ من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بطلبات لتسليمه، وهي إجراءات شابتها تعقيدات قانونية في المحاكم المحلية.

سام بانكمان-فرايد يستأنف حكمه

كوون ليس الشخصية الوحيدة في عالم الكريبتو التي تواجه عواقب قانونية ثقيلة. ففي 2024، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لـFTX، سام بانكمان-فرايد، بالسجن 25 عامًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عاد الملف إلى المحكمة بعد أن طعن فريق الدفاع في إدانته أمام محكمة استئناف أميركية، زاعمًا أنه حُرم من محاكمة عادلة.

وقال محامو بانكمان-فرايد إن هيئة المحلفين لم تستمع إلى أدلة تشير إلى أن FTX كانت ما تزال ملاءة ماليًا، وإن السرد المبكر للقضية الذي ادّعى اختلاس أموال العملاء – شكّل مجريات المحاكمة قبل أن يَتَمكّن موكلهم من الدفاع عن نفسه بشكل كامل.