المملكة تتصدر الترتيب العالمي في الذكاء الاصطناعي في السعودية وفق مؤشر ستانفورد 2025

بيروت - نادين الأحمد - حققت الذكاء الاصطناعي في السعودية حضورًا عالميًا مميزًا، إذ احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ونسبة نمو الوظائف المرتبطة بهذا القطاع، بعد الولايات المتحدة والصين في النماذج اللغوية، والهند والبرازيل في نمو الوظائف المتخصصة، وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان.

وأبرز التقرير التقدم اللافت للمملكة في عدة محاور رئيسة، مما وضعها ضمن الدول العشر الأولى عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعكس ريادتها المتنامية في تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وذلك بفضل جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة عالميًا في البيانات والتقنيات المتقدمة.

وأكد التقرير أن المملكة حققت المرتبة الثالثة عالميًا في تطوير النماذج المتقدمة، بما فيها نموذج “علام”، أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم، إلى جانب التوسع في فرص العمل المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أظهرت النتائج أن المملكة جاءت في المرتبة السابعة عالميًا في استقطاب كفاءات الذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميًا في الوعي العام بالذكاء الاصطناعي والاستشهادات العلمية في المجال، ما يعكس بيئة تقنية وتنظيمية محفزة للابتكار ونمو القطاع.

ويُعزى هذا الأداء إلى مبادرات المملكة الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي متكامل قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، أبرزها مبادرة تمكين مليون سعودي في الذكاء الاصطناعي “سماي”، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة شهدت إقبالًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع لتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي.