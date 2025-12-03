تابع الان خبر السعودية وسبع دول تجدد التزامها بدعم استقرار السوق البترولية amid توقعات اقتصادية مستقرة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - جدّدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس التزامها المشترك بـ استقرار السوق البترولية خلال اجتماعٍ مرئي عُقد في 30 نوفمبر 2025م، بمشاركة المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وذلك في إطار مراجعة أحدث تطورات أسواق النفط والتوقعات المستقبلية للطلب العالمي.

وأكدت الدول المشاركة استمرار العمل بقرارها الصادر في 2 نوفمبر 2025م الخاص بتعليق أي زيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026م، مراعاةً للظروف الموسمية والتوازن المطلوب بين العرض والطلب. وأوضحت أن كميات الخفض المقدرة بـ 1.65 مليون برميل يوميًا ستظل خاضعة للمراجعة، مع إمكانية إعادة جزء منها أو جميعها بشكل تدريجي بحسب أوضاع السوق.

كما شددت الدول الثماني على أهمية الحفاظ على نهج مرن وحذر، بما يسمح بإيقاف أو عكس التعديلات التطوعية الإضافية، بما في ذلك الخفض السابق البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا المُعلن عنه في نوفمبر 2023م، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعديلات سيخضع للمتابعة من قِبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

وأعربت الدول عن عزمها الواضح على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م، مع الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لتقييم المستجدات ومستوى الامتثال وخطط التعويض، على أن يكون الاجتماع المقبل في 4 يناير 2026م.