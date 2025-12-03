تابع الان خبر السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا وتؤكد رفضها للانتهاكات حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سوريا الذي طال بلدة بيت جن في ريف دمشق، مؤكدة رفضها القاطع لجميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية وتهدد أمن واستقرار الشعب السوري الشقيق.

وشددت وزارة الخارجية في بيان رسمي على أن المملكة تُطالب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالتحرك الفوري للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية المتكررة ضد السيادة السورية، والتي تستهدف القرى والمناطق الحدودية، داعيةً إلى تطبيق كافة القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة لضمان وحدة وأمن سوريا وشعبها.

وأكد البيان أن المملكة تتابع عن كثب التطورات على الأرض، وتؤكد استمرار دعمها لسوريا وشعبها الشقيق في مواجهة أي تهديدات أو انتهاكات تمس سيادتها واستقرارها.