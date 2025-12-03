تابع الان خبر معرض المنتجات العربية يجذب حضورًا واسعًا في مكة المكرمة بمشاركة دولية ومصرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يشهد معرض المنتجات العربية والعالمية الذي تنظمه الغرفة التجارية في مكة المكرمة إقبالًا كبيرًا من الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى اهتمام واضح من الزوار والمستثمرين، وذلك مع انطلاق فعالياته التي تستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة من خلال دعم التبادل التجاري بين الشركات العربية والعالمية، والترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، إلى جانب استقطاب المستثمرين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتوفير منصات تحفّز الابتكار وريادة الأعمال. كما يتيح المعرض فرصًا مباشرة لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية عبر جلسات الأعمال الثنائية (B2B).

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود الغرفة التجارية لتمكين موقع مكة المكرمة كمركز اقتصادي صاعد، وتوفير منصة تفاعلية تربط بين أسواق المنطقة والعالم، بما ينعكس على نمو القطاع الخاص وتوسيع شبكات التعاون التجاري.

وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من شركات محلية تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والمنتجات المصنعة والأزياء والحرف اليدوية والديكور، إلى جانب حضور شركات عربية من مصر ودول الخليج والمغرب والأردن وسوريا، فضلًا عن أجنحة دولية استعرضت منتجاتها وثقافاتها المتنوعة.

وقدّمت الشركات المشاركة مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة والحلول التجارية الجديدة، ما منح الزوار تجربة غنية ومتنوعة. كما عبّر عدد من العارضين عن رضاهم بالتنظيم والإقبال الجماهيري، مؤكدين أن المعرض شكّل فرصة مهمة للتعريف بمنتجاتهم والدخول في شراكات جديدة.

وأشاد الزوار بتنوع المعروضات وجودتها، وبالأجنحة الدولية التي أضفت بعدًا ثقافيًا وتجاريًا مميزًا على الفعالية.

ويُعد معرض المنتجات العربية والعالمية من الفعاليات الاقتصادية البارزة التي تحتضنها مكة المكرمة، لما يقدمه من فرص للتعاون الدولي، ولدوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني.