الفراولة البيضاء في حائل.. إنجاز زراعي نوعي يرسخ ريادة المملكة عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة حائل إنجازا زراعيا نوعيا بتدشين أول إنتاج للفراولة البيضاء في المملكة، لتصبح ثالث دولة على مستوى العالم تنتج هذا الصنف النادر بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، في خطوة تعكس تطور القطاع الزراعي بالمملكة وقدرته على تبني التقنيات الحديثة والابتكار في الإنتاج وإدخال أصناف نوعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة الزراعية.

ويمثل إنتاج الفراولة البيضاء إضافة نوعية للقطاع الزراعي في منطقة حائل، حيث تُعد من الأصناف النادرة عالميا، وتتميز بمذاقها المختلف وقيمتها التسويقية المرتفعة، إلى جانب ملاءمتها للبيئة الزراعية في المنطقة، نتيجة توفر المقومات الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للإنتاج الزراعي.

وأسهمت التقنيات الزراعية الحديثة وأساليب الري المتطورة في نجاح زراعة هذا الصنف، إلى جانب الخبرات الوطنية التي استطاعت توطين التجربة وتحقيق نتائج إيجابية من حيث الجودة والإنتاج، بما يعكس قدرة المزارع المحلية على المنافسة وتبني الممارسات الزراعية المتقدمة.

وأوضح أحد ملاك مزارع الفراولة بحائل أن تجربة إنتاج الفراولة البيضاء تمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير الزراعة المتخصصة في المنطقة، حيث جاءت نتيجة عمل تراكمي اعتمد على دراسة الأصناف النادرة وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة بما يتلاءم مع البيئة المحلية، ليؤكد أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على رفع جودة المنتج وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي والسياحي ويدعم توجه منطقة حائل لتكون نموذجا وطنيا في تنوع المنتجات الزراعية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية مستقبلا.

وبين أن فكرة إنتاج الفراولة البيضاء جاءت بحسب اتفاقية حصرية مع جامعة فلوريدا الأميركية لتجربة إنتاجها في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الفراولة البيضاء تنتج عن طريق تلقيح زهرة الفراولة الحمراء الأنثوية بـزهرية من الأناناس الذكرية في معامل مختصة فتخرج الفراولة البيضاء التي تمد فترة نضج الثمرة فيها من تزهيرها حتى قطفها إلى 30 يوما.