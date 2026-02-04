شكرا لقرائتكم خبر صناعة الإعلام السياحي على طاولة المنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة، توجهات صناعة الإعلام السياحي ودوره في تعزيز الهوية الوطنية ورفع تنافسية الوجهات السياحية في المملكة.

وجاءت الجلسة بعنوان «صناعة الإعلام السياحي: استراتيجيات وتوجهات»، بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة عبدالله الدخيل، ورئيس تحرير مجلة ليست نويرين هيغارتي، ومؤسسة ومديرة شويكس للثقافة إيزابيلا برانكوليني.

وأوضح الدخيل أن المملكة تعد من أسرع الوجهات السياحية نموا عالميا، مشيرا إلى أن النمو السياحي أسهم في إعادة تشكيل الصورة الذهنية للمملكة كوجهة متنوعة، مؤكدا اعتماد الهيئة على منصة «روح السعودية» بوصفها واجهة موحدة للسرد الإعلامي، من خلال محتوى بصري وسرد قصصي يراعي اختلاف الأسواق وثقافات الجمهور، بما يسهم في نقل التجربة السياحية وتعزيز الجاذبية العالمية للوجهات السعودية.

من جانبهم أكد المشاركون أهمية الصورة والمحتوى المرئي في وسائل التواصل الاجتماعي في نقل التجربة السياحية، ودور الإعلام في إبراز الهوية الثقافية والتنوع الذي تزخر به المملكة، إلى جانب ما تمثله المنتجات المحلية وقيم الضيافة من عناصر أساسية في صناعة تجربة سياحية متكاملة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.