السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مسرح القادة ضمن أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام، عقدت جلسة حوارية، بعنوان «هل نحن من إعلاميي القرن الحادي والعشرين؟»، ناقشت واقع الإعلام المعاصر والتحولات المتسارعة التي يشهدها.

وتطرقت الجلسة التي شارك فيها مستشار الملك للشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بمملكة البحرين الشيخ نبيل يعقوب الحمر، وأستاذ إدارة المواهب في جامعة كندا البروفيسور غييرمو سيرانو، التحديات والفرص المرتبطة بتطور القطاع الإعلامي، ومستقبل العلاقة بين الإعلام والجمهور في ظل المتغيرات التقنية والمهنية المتلاحقة، إلى جانب استعراض رؤى معاصرة حول القضايا الإعلامية وسبل مواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وأشاد الشيخ نبيل الحمر ببرامج التدريب والتطوير التي تقدمها المملكة العربية السعودية، مؤكدا أهميتها للموظفين بشكل عام وللإعلاميين على وجه الخصوص، مثمنا دور وزارة الإعلام في المملكة في دعم الكفاءات الوطنية.

وحول التطورات المتسارعة التي يشهدها الإعلام، قال: إن ما نراه اليوم هو حصيلة تراكمات وتجارب سابقة، مما يستدعي مواكبة التحول والتعايش مع بيئة العمل الإعلامي الحديثة، مضيفا أن الإعلامي مطالب بالجمع بين السرعة والدقة في نقل المعلومة، مع الانتقائية والوعي بالمسؤولية المجتمعية.

بدوره أكد البروفيسور سيرانو أن الإعلام المعاصر يتطلب تبني استراتيجيات رقمية واضحة تأخذ في الاعتبار التحولات التقنية المتسارعة، مبينا أن المهارات الناعمة باتت من أبرز متطلبات الإعلامي في العصر الحديث.

وأشار إلى دور الذكاء الاصطناعي في رصد المعلومات وتحليلها، منوها بأهمية إكساب طلاب الإعلام مهارات التفكير النقدي، والانتقائية، وتحليل المحتوى وجمعه وفرزه، إلى جانب مواجهة التحديات اللغوية، من خلال الابتكار في أساليب العمل وطرق تدريس الإعلام، وتعزيز مفهوم الانفتاح على ثقافات الشعوب وزيارة البلدان المختلفة لفهم العالم بعمق.

وأجمع المتحدثان على أن التغيرات المتسارعة في العالم تفرض على الإعلاميين الاستمرارية في التقدم، والاستفادة من الخبرات السابقة، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية، بما يعزز جودة المحتوى ويحافظ على المصداقية، ويسهم في تطوير القطاع الإعلامي والارتقاء برسالته المجتمعية.