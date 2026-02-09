شكرا لقرائتكم خبر افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026 في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال برنامج الرياض آرت، عن افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026، الذي يقدم الأعمال الفنية المكتملة للنسخة السابعة من الملتقى الدولي السنوي للنحت.

ويقام المعرض خلال الفترة من 9 - 22 فبراير 2026م في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» بمدينة الرياض، وهو مفتوح مجانا أمام جميع الزوار.

وتقام نسخة هذا العام تحت شعار «ملامح ما سيكون»، حيث يستعرض المعرض مفهوم التحول بوصفه عملية مادية ودلالة حضرية متصلة بتجديد المدينة.

ويأتي اختيار موقع «التحلية» بما يحمله من دلالات تاريخية مرتبطة بأولى محطات تحلية المياه في الرياض، ليعكس إرث المكان في الابتكار والتكيف وتحسين جودة الحياة، ويشكل إطارا مفاهيميا للأعمال المعروضة.

ويضم المعرض 25 عملا نحتيا جديدا أنجزت خلال مرحلة النحت الحي، التي أقيمت في الفترة من 10 يناير إلى 5 فبراير 2026م، وشهدت مشاركة الجمهور في متابعة العملية الفنية مباشرة، واعتمد الفنانون في تنفيذ أعمالهم على الحجر المحلي والمعادن المعاد تدويرها، بما أتاح للزوار مشاهدة تحول المواد الخام إلى منحوتات مكتملة في الفضاء العام.

وشارك في النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت فنانون سعوديون ودوليون من 18 دولة، اختيروا من بين أكثر من 650 طلب مشاركة قدمتها أسماء تمثل 50 دولة حول العالم، وذلك من خلال لجنة تحكيم دولية متخصصة، وقدمت الأعمال المشاركة قراءات فنية متنوعة لشعار الملتقى، تناولت مفاهيم الذاكرة، وحسن توظيف الموارد، والابتكار البيئي، وآثار التدخل الإنساني في المشهد الطبيعي والحضري.

ويشرف على الإطار الفني للملتقى كل من لولوة الحمود، وسارة ستاتون، وروت بليس لوكسمبورغ، حيث يجمع إشرافهن بين خبرات الفن العام والممارسة المكانية والثقافة البصرية المعاصرة، بما يوجه الأعمال الفنية نحو التفاعل مع المادة والمكان، واستكشاف إمكانات الحاضر واستشراف المستقبل.

ويصاحب المعرض برنامج تفاعلي متكامل يشمل ورش عمل، وجلسات حوارية، وزيارات تعليمية، تأكيدا على التزام ملتقى طويق للنحت بدوره بوصفه منصة ثقافية مفتوحة تعزز مشاركة المجتمع، وتدعم الوعي بالفنون المعاصرة.

وتنضم جميع الأعمال المنتجة ضمن ملتقى طويق للنحت 2026 إلى مجموعة الرياض آرت الدائمة، حيث ستركب لاحقا في عدد من المواقع العامة البارزة في مدينة الرياض، دعما لاستراتيجية البرنامج طويلة المدى في دمج الفن المعاصر في النسيج الحضري للمدينة.

يذكر أن ملتقى طويق للنحت، منذ انطلاقه عام 2019، استضاف أكثر من 170 فنانا دوليا، حيث تسهم كل نسخة بأعمال جديدة ضمن المقتنيات الدائمة لبرنامج الرياض آرت، كما تم تثبيت أكثر من 60 منحوتة من الدورات السابقة بشكل دائم في أنحاء المدينة، مع التخطيط لتركيب أعمال إضافية في المراحل المستقبلية، ليرسخ مكانته إحدى الركائز الرئيسة للمشهد الثقافي المتنامي في مدينة الرياض.