ما هو قسط 100 ألف علي 60 شهر بدون ضامن ولا تحويل الراتب؟، يعد ذلك من الأمور التي أزداد البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغبةً في الحصول عليه، فهو عبارة عن قرض شخصي يتيح لطالب التمويل مبالغ مادية من الممكن تقسيطها علي أقساط شهرية ميسرة علي أطول فترة سداد كما أن ذلك القرض الذاتي متوفر للمواطن السعودي وكذلك الشخص غير السعودي وذلك عن طريق إجراءات عاجلة وسهلة وأحكام ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لكل الزبائن في السعودية، ففي مقالنا هذا سوف نتعرف معًا على كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل فتابعوا معنا السطور التالية.

قسط 100 ألف علي 60 شهر بدون ضامن ولا تحويل الراتب

هو عبارة عن قرض سريع ونقدي من غير ضامن أو كفيل وكذلك بدون الحاجة لتحويل الدخل الشهري للمتقدم على هذا التمويل.

هذا القرض الذاتي هو عبارة عن أحد أهم البرامج التمويلية التي تتيحها شركة كوارا للتمويل للأشخاص داخل السعودية.

حيث تعد تلك الشركة واحدة من أهم شركات التمويل المتقدمة في مجال التمويل بالقطاع الاقتصادي السعودي.

ويعود ذلك نظراً لما تعرضه الشركة من برامج تمويلية مختلفة ومتكاملة تخدم جميع الاحتياجات والمتطلبات الكثيرة لكل الزبائن في السعودية.

كما تقدم شركة كوارا مبالغ تمويلية بإجراءات عاجلة وميسرة لكل الزبائن.

القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل

قامت تلك الشركة للتمويل بتصميم برنامج القرض الذاتي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الدينية.

طالب التمويل يمكنه أن يعثر على مبالغ مالية تصل قيمتها تقريبًا حوالي مائة ألف ريال سعودي.

لا يكون طالب التمويل عند التقدم بالطلب بحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

كذلك لا يكون طالب التمويل بحاجة إلي تحويل راتبه الشهري من أجل العثور على المبالغ التي يحتاج إليها عن طريق هذا البرنامج التمويلي من تلك الشركة.

مدة استحقاق مبلغ القرض الذاتي بدون كفيل ومن غير تحويل الراتب من “شركة كوارا للتمويل” يمكن أن تصل تقريبًا إلى ستين شهر.

كما أن طالب هذا التمويل إذا كان سعودي الجنسية أو غير السعودي يمكنهم الاستفادة من هذا القرض لقطاع الأفراد في السعودية.

من الممكن لطالب هذا التمويل التقديم على طلب من أجل الاستفادة من برنامج التمويل الذاتي من تلك الشركة من تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عبر الإنترنت.

يمكن أن ينال طالب التمويل علي المبالغ المادية التي يحتاج إليها عن طريق إجراءات سريعة وبسيطة.

تتيح تلك الشركة في السعودية موافقة عاجلة وفورية على طلب الاستفادة من برنامج التمويل الذاتي بدون كفيل ومن غير تحويل الراتب لطالب التمويل السعودي وكذلك الغير السعودي.

