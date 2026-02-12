رابط استعلام عن دعم ريف تسجيل الدخول 1447 reef.gov.sa

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - رابط استعلام عن دعم ريف تسجيل الدخول مُتاح الآن، حيث إن الزراعة من ضمن القطاعات الحيوية في السعودية، ويساعد البرنامج على دعم وتحسين إنتاجية الريفيين في المملكة، وبالتالي يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية بالدولة، وعن طريق موقع لحظات نيوز سنعرض شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي.

إن برنامج الدعم الريفي من البرامج المُقدمة للريفيين في المملكة العربية السعودية، لزيادة وتحسين الإنتاجية، ويأتي رابط استعلام عن دعم ريف تسجيل الدخول على النحو الآتي:

الذهاب إلى رابط دعم ريف تسجيل الدخول الرسمي “من هنا“. من ثم إضافة رقم الهوية الوطنية. كتابة كلمة المرور في الحقل المخصص لها بشكل صحيح. بعد ذلك إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة. من ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. بعد ذلك اختيار البرنامج المُراد الاستفادة منه من البرامج المُتاحة على المنصة.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

في إطار الاطلاع على رابط استعلام عن دعم ريف تسجيل الدخول، فمن المهم توضيح الشروط المُراد استيفاؤها لتسجيل الدخول في برنامج الدعم الريفي، وهي جاءت على النحو التالي:

ألا يكون المُتقدم مسجل في إحدى القطاعات الخاصة أو الحكومية داخل المملكة.

ألا يكون حاصل على مساعدات مالية من أي جهة أخرى داخل السعودية.

يُشترط أن يكون المُتقدم يحصل على راتب أقل من 6,000 ريالًا سعوديًا في الشهر.

تقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة لإثبات أحقية الحصول على الدعم الريفي.

أن يكون المُتقدم حامل الجنسية السعودية أي من أصل سعودي.

ألا يكون عُمر المستفيد أمبر من 21 عامًا خلال التقديم بالمنصة.

أن يكون عامل في إحدى الوظائف التي حددتها الوزارة على سبيل الحصر.

برامج دعم التنمية الزراعية في السعودية

توجد مجموعة من برامج الدعم والتنمية الزراعية التي يُتيحها دعم ريف للمستفيدين داخل المملكة العربية السعودية، وهي تأتي على النحو الآتي:

برامج الخاص بقطاع العسل.

برامج دعم قطاع التين.

برنامج دعم قطاع الورد.

برنامج للدعم المحاصيل الزراعية.

برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة.

برامج دعم قطاعات الفاكهة.

يعتبر برنامج الدعم الريفي أحد أبرز البرامج التي تساهم في تحسين الزراعة ودعم المنتجين الريفيين في المملكة العربية السعودية، والغرض منه هو تحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة إنتاجيتها، وتقوية دخل الأسر الريفية المنتجة.