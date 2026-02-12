الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - منصة إحسان.. للغير قادرين على دفع الديون والتأمين الآن إمكانية التسجيل في المنصة والاستفادة من الخدمات المتاحة

تقوم منصة إحسان بتوفير الخدمات لتسهل وتيسير الحياة على المواطنين، وخاصة الغير قادرين حيث تقدم يد العون لهم وتساعدهم على تحمل حياتهم الشاقة.

وتقوم المنصة بمساعدة ذوي الدخل المحدود، حيث تقدم لهم الدعم وخاصة دفع فواتير الكهرباء وتسديد الديون عنهم، ويمكن التسجيل في المنصة باتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لمنصة إحسان بالضغط هنا.

في حالة عدم وجود حساب على المنصة، أنشئ حساب جديد وذلك بكتابة البيانات الخاصة المطلوبة، مثل كلمة السر واسم المستخدم.

وبعد الانتهاء من التسجيل وإنشاء الحساب اكتب البيانات الأخرى التي يطلبها الموقع.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة من منصة سواء أكانت دفع فاتورة كهرباء، أو تسديد دين عنهم.

اضغط على إرسال ليتم إرسال طلبك المختصين.

منصة إحسان تستهدف المواطنين المحتاجين والفقراء، كما تساعد كبار السن والغير قادرين عن العمل، وتقوم بتقديم المساعدة للنساء الأرامل والمطلقات.

تقدم الدعم للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو بدنية، كما يتم تقديم الدعم لجميع الأسر التي تحتاج لإعادة تجديد بيوتهم وغير قادرين على ذلك.

وتعتبر المنصة مصدر دعم للكثير ومن أهم المنصات الموجودة في المملكة السعودية.