الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - هل استطيع تسديد جزء من فاتورة الكهرباء بعد الفصل؟ وما هي الحالات التي لا تقوم خلالها شركة الكهرباء بالفصل على الرغم من عدم السداد؟ تعمل شركة الكهرباء السعودية على العمل على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، سواء كانت إلكترونية أو الخاصة بخدمات التوصيل، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على إمكانية سداد جزء من فاتورة الكهرباء بعد الفصل.

هل استطيع تسديد جزء من فاتورة الكهرباء بعد الفصل

طبقًا لما صرحت به شركة الكهرباء السعودية، فإنه في حالة عدم السداد لمدة تزيد عن 3 أشهر، أو حتى وصول المديونية إلى 1000 ريال سعودي، فإنه من حق الشركة فصل التيار الكهربي، ولا يتم إعادة التيار الكهربي إلى عند سداد نصف المديونية بحد أدنى، وكذلك لا تقوم شركة الكهرباء بالعمل على إتباع ذلك الإجراء إلا في حالة إخطار العميل عن طريق الرسائل النصية.

حالات عدم فصل التيار الكهربي رغم وجود مديونية

كذلك نوهت شركة الكهرباء بأنه لا يمكن فصل التيار الكهربي في حالة المديونية، في إحدى الحالات التالية:

في أوقات الاختبارات الدراسية.

لا تتم عملية الفصل بعد الساعة 12 ظهرًا.

أثناء فترات العمل الرسمية لمتلقي الخدمة.

لا يتم الفصل على فئة الاستهلاك السكني في شهر رمضان.

إذا كان المستخدم قد قام بتقديم شكوى بخصوص فاتورة الكهرباء، ولكن تلك الشكوى لم يتم النظر فيها.

إذا كانت المديونية المسجلة على العميل ليس لها علاقة بالعداد محل النزاع.

طرق إعادة التيار الكهربي بعد الفصل

طبقًا لما تم الإعلان عنه من خلال شركة الكهرباء، فإن العميل الحق في إعادة التيار من خلال إحدى الطرق التالية:

إذا قام العميل بسداد المديونية المسجلة ضده، مع العمل على تقديم طلب بذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة، والذي يتم من خلاله العمل على إتمام عملية السداد.

يمكن للعميل التواصل مع الشركة عبر رقم الطوارئ وهو 933، وفي تلك الحالة يكون العميل ليس على دراية بوجود مديونية ضده.

يحق للعميل طلب تعويض إذا قام بالسداد ولم يتم إعادة التيار لمدة 3 ساعات في المدن، أو 5 ساعات في الريف.

قامت شركة الكهرباء السعودية بالعمل على اتباع أسلوب فصل التيار الكهربي، والذي يعتبر وسيلة هامة يمكن من خلالها أن تضمن شركة الكهرباء حقها، مقابل الخدمات التي تعمل على تقديمها للمواطنين بشكل دائم مستمر.