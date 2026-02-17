الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - كيفية التسجيل في دعم سند للزواج ضمن مبادرة عشرين ألف ريال سعودي

برنامج سند محمد بن سلمان أحد البرامج الخاصة بتوفير الدعم للمواطنين السعوديين، ويقوم بتوفير دعم للزواج بتقديم عشرين ألف ريال سعودي للمقبولين، أي الذين تتوافر لديهم الشروط المحددة، وقد تم إنشاء تلك المبادرة للتخفيف عن الشباب المعاناة التي يعانون منها للحصول على مصاريف الزواج، وتيسير الزواج لهم، ولكن يكون من اللازم التأكد قبل التقديم أن جميع الشروط التي تم تحديدها متوافرة لدى المتقدم، ونذكر الشروط والخطوات فيما يلي.

الشروط اللازمة للقبول في برنامج الزواج من دعم سند

قبل الإقبال على التقديم في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج، تأكد في البداية أن جميع الشروط التالية متوافرة لديك لضمان القبول:

الشخص الذي يتقدم على البرنامج يلزم أن يكون مواطن سعودي، ويكون حامل للجنسية.

عمر الذي يتقدم يجب أن لا يقل عن واحد وعشرين عام، ويكون كحد أقصى أربعين عام.

يلزم أن يكمل الدورة المخصصة للوعي المالي، ويجب أن يجتازها بمعدل لا يقل عن ستين بالمئة.

الدخل الشهري الذي يتقاضاه في كل شهر يكون كحد أقصى أربعة آلاف ريال سعودي، وفي حالة زيادته عن ذلك فهو وصل للحد المانع.

الأولوية للقبول تم إعطائها للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

شرط أساسي أن يكون هذا الزواج الأول لهذا الشخص.

تقديم الطلب يكون خلال العام الأول من الزواج، ولا يجوز زيادة المدة عن ذلك، والمدة تحتسب من وقت عقد القران.

خطوات التقديم على دعم الزواج في برنامج سند

بعد التأكد من أنك تستوفي جميع الشروط السابقة، يأتي دور إتباع خطوات التقديم للحصول على دعم الزواج من برنامج سند محمد بن سلمان، وتسير الخطوات كما هو موضح في النقاط القادمة: