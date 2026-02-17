نظام ساند التأمينات الاجتماعية 1447 الموارد البشرية ساند

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - نظام ساند التأمينات الاجتماعية يعتبر من الأنظمة الشهيرة والمعتمدة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، حيث إنه يهدف إلى مساعدة ومساندة المواطنين في حال تعرضهم إلى ظرف ما منعهم من العمل والحصول على دخل مادي، وسوف نتعرف إلى تفاصيل هذا النظام من خلال جريدة لحظات نيوز.

نظام ساند التأمينات الاجتماعية

إن نظام ساند التأمينات الاجتماعية هو نظام تمت الموافقة عليه عام 1435 هـ وهو خاص بالمتعطلين عن العمل، وهو يهدف إلى إعطاء راتب للعامل السعودي ليضمن له حياة كريمة في حال تعرضه لظروف قهرية خارجة عن إرادته، اقتضت منه أن يتغيب ويتعطل عن عمله وبالتالي سيتوقف راتبه الأساسي.

يتم صرف قيمة هذا المبلغ خلال فترة التعطل عن العمل ومساعدة المتعطل من خلال تأمين الظروف المناسبة له لإيجاد عمل آخر مناسب له ولظروفه ضمن القطاع الخاص، ولقد تم العمل بنظام ساند في جميع مؤسسات العمل بالمملكة ودوائرها منذ يوم 1 / 11 / 1435 لكافة الجهات التي تعتمد التقويم الميلاي، وبدءًا من يوم 1 أيلول لعام 2014 م للجهات الحكومية التي تعتمد التاريخ الميلادي.

شروط التسجيل في دعم ساند

يتم التسجيل في دعم ساند والاستفادة منه بسهولة في حال استوفت الشروط التالية:

أن يقل عمر المتقدم عن 60 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم قد أكمل الفترة المطلوبة في العمل وفقًا للنظام.

أم يكون المتقدم يمارس عمله قبل التعرض للحادث وليس مفصولًا أو مستقيلًا.

ألا يكون لدى المتقدم عمل يدخل له راتبًا شهريًا.

أن يتم تقديم جميع الأوراق المطلووبة.

أن يكون المتقدم مسجلًا لدى وزارة التنمية البشرية خلال فترة لا تزيد عن 90 يوم من ترك العمل.

أن يتم الالتزام بكافة التعليمات المطلوبة منه وفي الورشة التدريبية.

أن تتوفر لدى المتقدم الشروط التي تؤهله للعمل.

كم مبلغ راتب ساند

إن قيمة مبلغ الراتب الشهري الذي يحصل عليه الأشخاص المسجلين في برنامج ساند يكون بنسبة 60% من متوسط أجر العامل خلال أول 3 أشهر من التسجيل، وتصرف نسبة 50% من كل الأشهر التالية اعتبارًا من الشهر الرابع للتسجيل، ويتم تقديم راتب ساند للمستحقين في بداية كل شهر هجري أو ميلادي وفقًا لنظام عمل مؤسسة العمل نفسها، ويتم تحويل المبلغ بشكل تلقائي شهريًا إلى رقم الحساب.

إن التسجيل في نظام ساند يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للتأمينات العامة بشكل سهل وبسيط ومجاني دون دفع رسوم.