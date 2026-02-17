الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - رقم هرفي الموحد توصيل طلبات هرفي في جميع مناطق السعودية

مطاعم هرفي من أكبر المطاعم الموجودة في المملكة العربية السعودية والأشهر في مجال الطلبات والأكلات السريعة حيث مر على أول فرع تم افتتاحه في المملكة أكثر من أربعون عاما وبمرور السنوات تم افتتاح أكثر من فرع ليصل عدد الفروع الموجودة في أنحاء المملكة أكثر من ١٣٠ فرع .

رقم هرفي الموحد توصيل الطلبات بالسعودية

تحرص سلسلة مطاعم هرفي على توفير أكثر من طريقة تتيح للعميل من خلالها الاتصال بأي فرع ومن هذه الطرق:

أولا يمكن الاتصال من أي مكان داخل السعودية على الرقم الموحد للطالبات والمتمثل في: 920001111.

متاح تقديم أي استفسار من العميل خاص بمطاعم هرفي من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها من هُنا.

مطاعم هرفي ليست بعيدة عن المواقع التواصل الاجتماعي فلها حساب خاص بها على تطبيق تويتر وآخر خاص بالانستجرام والتي يتم من خلالها تقديم العروض الخاصة بالواجبات والمناسبات والتي تكون بصورة كبيرة خلال اليوم الوطني السعودي.

يمكن التواصل من خلال الاتصال برقم هرفي الرئيسي المفعل ٢٤ ساعة ٧ أيام في الأسبوع: +966114509767.

تطبيق هارفي

من ضمن جهود سلسلة مطاعم هرفي لتوفير كافة وسائل تواصل العملاء أنها قامت منذ فترة قريبة بتفعيل خدمة التطبيق:

التطبيق متاح تفعيله على جميع أنواع أجهزة الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو أجهزة الآيفون .

في حالة كان الهاتف يعمل بنظام الاندرويد يتم تحميل التطبيق من خلال الدخول إلى Google play وكتابة اسم تطبيق هارفي في مربع البحث ومن ثم سوف يظهر التطبيق والنقر على الأيقونة والضغط بعد ذلك على كلمة تحميل ولن يستغرق الوقت أكثر من ثواني معدودة.

وفي حالة الهواتف التي تعمل بنظام ios مثل أجهزة الآيفون الدخول إلى appstore وكتابة اسم التطبيق في خانة البحث واتباع الخطوات السابقة.

يمكن من خلال التطبيق طرح أي استفسار ومعرفة الفروع التي توجد في المنطقة التي يتم تحديدها بالإضافة إلى العروض وأسعار الكثير والعديد من الوجبات.

منيو هرفي السعودية الجديد

قامت سلسلة مطاعم هرفي بإعداد أصناف جديدة نالت استحسان الكثير من العملاء الذين تناولها والتي تميزت بالإضافة إلى الطعم الأكثر من الرائع أن السعر معقول وفي متناول الجميع ومن هذه الوجبات:

وجبة سوبر هرفي يبلغ سعرها ٢٦ ريال سعودي.

وجبة دبل اللحم يبلغ سعرها ٢٤ ريال سعودي.

وجبة دبل الدجاج ٢٤ ريال سعودي.

وجبة دبل دجاج فيليه ٢٨ ريال سعودي.

وجبة مشوي دجاج ٢٣ ريال سعودي.

وجبة سبايسي مدبل دجاج ٢٤ ريال سعودي.

وجبة دبل هرفي ٢١ ريال سعودي.

ضرورة التنويه أن في حالة الاتصال برقم هارفي الموحد واستخدمه في طلب اوردر فإن الطلبية سوف تصل إلى العميل خلال وقت قصير بالإضافة إلى كون عملية التوصيل تتم بشكل مجانى.