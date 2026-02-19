شكرا لقرائتكم خبر وزير «البيئة» يطلق صندوق «نماء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، صندوق «نماء» الوقفي؛ بهدف تعزيز استدامة القطاع غير الربحي لمنظومة «البيئة»، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية.

وأكد خلال حفل الإطلاق في مقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات المنظومة والجهات ذات العلاقة، أن صندوق «نماء» الوقفي، يعد نموذجا جديدا للعمل الوقفي المؤسسي، وأداة فاعلة لتعظيم الأثر التنموي، وتعزيز استدامة القطاع غير الربحي، وخطوة استراتيجية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير «البيئة»، أن العمل على المشروع بدأ بالتكامل مع الهيئة العامة للأوقاف بوصفها شريكا استراتيجيا، لخدمة منظومة المبادرات الوقفية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتلبية الاحتياجات التنموية بكفاءة وفعالية؛ ويستهدف الصندوق حجم أصول يتناسب مع طموح المستهدفات؛ لتعظيم العائد الوقفي وتوسيع أثره، وضمان امتداد نفعه للأجيال القادمة، عبر استثمارات مدروسة تحقق التوازن بين العائد المالي والأثر التنموي، وبما يمكن الصندوق مستقبلا من التملك أو الاستفادة من الأصول العقارية، وانتفاع المؤسسات الأهلية من هذه الأصول.

وأشار، إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شركائها، الهيئة العامة للأوقاف، وهيئة السوق المالية، والأهلي المالية؛ على دعم الصندوق، وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على المساهمة فيه، من خلال منصة الكترونية مرخصة، وإدارة مالية محكمة، داعيا الجميع إلى المساهمة في الصندوق، دعما لتحقيق التنمية، واستدامة قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح أن الصندوق يستهدف تعظيم الأثر التنموي لأصوله الوقفية، وتغطية المبادرات الوقفية في منظومة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمؤسسات ريف الأهلية، ومروج الأهلية، وسقاية الأهلية؛ لتنمية مجالات سقيا الماء، والمحافظة على الموارد المائية، والتشجير، والتنوع الحيوي، وتنمية الغطاء النباتي، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستدامة البيئية، إضافة إلى الزراعة، والري، وتقليل الفاقد الغذائي.

من جانبه، أعلن محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، عن مساهمة الهيئة بمبلغ 100 مليون ريال؛ لتمثل قاعدة انطلاق لبناء نموذج وقفي مستدام، مؤكدا أن صندوق «نماء» الوقفي يعكس رؤية واضحة تجمع بين أصالة الوقف كونه قيمة حضارية راسخة، وبين الاستثمار بوصفه أداة عصرية فاعلة لتحقيق الاستدامة والنماء، بما يعزز المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن البيئة والمياه والزراعة ليست مجرد قطاعات خدمية فقط؛ بل ركائز للحياة، وأسس للأمن الغذائي، وضمان لاستمرار العطاء التنموي.

وأكد الخراشي، أن الشراكة مع الوزارة تعد الطريق الأمثل لتعزيز الأثر، بما يضاعف النتائج، ويحقق تطلعات المجتمع، مبينا أن الصندوق يؤسس نموذجا يحتذى به في توجيه الأوقاف نحو القضايا الحيوية ذات الأثر طويل المدى، ويفتح بابا واسعا لكل من يرغب في أن يكون له سهم في حماية البيئة، وصون المياه، وتنمية الزراعة، وذلك عبر مسار مؤسسي يضمن الاستدامة والشفافية والحوكمة وحسن الإدارة.

ويعد الصندوق نموذجا وقفيا يستثمر في مخرجات منظومة ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة، وتفعيل ممكنات منظومة البيئية والمياه والزراعة من أصول وفرص لتعظيم الأثر وزيادة حجم الصندوق، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات الأهلية، وتفعيل الأوقاف الزراعية المتعثرة والمعطلة، وفتح قنوات للتكامل بين صناديق المنظومة والقطاع الوقفي وغير الربحي.