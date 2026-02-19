شكرا لقرائتكم خبر الرياض تحتضن أبرز معرض للطيران العام في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الطيران السعودي تنظيم معرض «آيرو ميدل إيست وساند آند فن 2026» للطيران العام بالشراكة مع ميسي فرانكفورت السعودية، خلال الفترة من 24 حتى 28 نوفمبر 2026م بمطار الثمامة بالرياض في حدث يعد الأبرز في الشرق الأوسط يجمع بين الأعمال التجارية الدولية والاستثمار والابتكار، وعروض الطيران الحية إلى جانب التجارب التفاعلية للجمهور في عالم الطيران.

وسيجمع المعرض عددا من الشركات العالمية العاملة في صناعة الطيران العام، بما في ذلك مصنعو الطائرات وتجهيزاتها، ومزودو الكترونيات الطيران وأنظمة الملاحة، إلى جانب شركات الصيانة والإصلاح والترميم، بما يوفّر منصة متكاملة تغطي سلسلة القيمة كاملة لهذا القطاع.

وبالتزامن، يسلط المعرض الضوء على الشركات الناشئة في مجال التنقل الجوي المتقدم (AAM) ومبتكري طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، عبر استعراض التقنيات ونماذج الأعمال التي ترسم ملامح مستقبل الطيران.

ويدعم إطلاق معرض «آيرو ميدل إيست وساند آند فن 2026» مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعي الطيران والتنقل، من خلال التركيز على تطوير الطيران العام وطيران رجال الأعمال، وتعزيز برامج تدريب الطيارين ومهارات الطيران، إضافة حلول النقل الجوي.

ويصاحب المعرض برنامج لقاءات مباشرة مع المستثمرين، وجلسات نقاشية متخصصة تبحث السياسات واللوائح التنظيمية، ومسارات الاعتماد، وتطوير البنية التحتية، وآليات الوصول إلى أسواق قطاعات الطيران العام وطيران رجال الأعمال وعمليات النقل الجوي المتقدم.

وبين المشرف العام على نادي الطيران السعودي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن معرض «آيرو الشرق الأوسط وساند آند فن 2026» يمثل نقلة نوعية في قطاع الطيران بالمملكة، وبترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للطيران العام والتنقل الجوي المتقدم، مشيرا إلى أن شراكة النادي مع «ميسي فرانكفورت السعودية» لا تقتصر على عرض الابتكارات العالمية فحسب، بل تهدف إلى توفير منصة حيوية للاستثمار الدولي والتعاون الاستراتيجي.