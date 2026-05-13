انطلاق المعرض الدولي للقطاع غير الربحي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في الرياض فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي «IENA 26»، بدعم وشراكة استراتيجية من وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والوقفية والمهنية، إلى جانب الجهات الأكاديمية والخدمية.

ويأتي المعرض هذا العام بعد حصوله على اعتماد المنظمة العالمية لصناعة المعارض (UFI)، وإدراجه ضمن الفعاليات الدولية المتخصصة؛ بما يعزز مكانة المملكة مركزا داعما لتنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشارك في فعاليات المعرض على مدى 3 أيام أكثر من 40 متحدثا وخبيرا محليا ودوليا، يناقشون مستقبل القطاع غير الربحي، وفرص الاستدامة المالية، وتعزيز الشراكات التنموية، والابتكار الاجتماعي، ودور القطاع في تنمية المدن والمجتمعات.

وشهد المعرض تدشين «شركة إينا للقطاع غير الربحي» كشركة ذات مسؤولية محدودة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات التنموية للجهات غير الربحية.

وبالتزامن مع المعرض، انطلقت ضمن فعالياته أعمال «ملتقى القطاع غير الربحي للبلديات والإسكان»، الذي يستعرض جهود الوزارة في تمكين القطاع الثالث، وتعزيز تكامله مع منظومة العمل البلدي والإسكاني، عبر مبادرات وشراكات تسهم في رفع الأثر المجتمعي، وتحفيز المشاركة التنموية في المدن والمجتمعات العمرانية.

كما شهد الملتقى تقديم أوراق عمل تخصصية وجلسات حوارية، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب ناجحة لعدد من الجهات غير الربحية، من بينها مؤسستا (سكن) و(إكرام) الأهليتان، وجمعيتا (كسوة فرح) و(ترميم للتنمية)؛ بما يعكس تنوع المبادرات المجتمعية ودورها في دعم التنمية الحضرية والاجتماعية المستدامة.