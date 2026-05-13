شكرا لقرائتكم خبر أمير المدينة المنورة يدشن ملتقى المهارات والتدريب «وعد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن تنمية المهارات وتأهيل الكفاءات الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء جيل يمتلك القدرات والمعارف التي تواكب التحولات المتسارعة ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

جاء ذلك خلال تدشينه ملتقى المهارات والتدريب «وعد»، بحضور الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

ونوه أمير منطقة المدينة المنورة بما يحظى به قطاع تنمية القدرات البشرية من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مؤكدا أن ملتقى «وعد» يجسد توجهات الدولة في تمكين أبناء وبنات الوطن من اكتساب المهارات النوعية، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل، بما يسهم في دعم التنمية الوطنية ورفع كفاءة رأس المال البشري.

واطلع خلال جولة في المعرض المصاحب على خدمات أجنحة شركاء الملتقى، والبرامج والفرص التدريبية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية المقدمة للمستفيدين عبر تقنيات الواقع المعزز، بما يعكس تكامل الجهود بين الوزارة وشركائها من القطاعين العام والخاص. وخلال حفل التدشين، ألقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين كلمة، أكد فيها أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة بوصفه المحطة الختامية لملتقيات «وعد» المناطقية، التي تهدف إلى توسيع الوصول إلى الفرص التدريبية، وتعزيز الوعي بأهمية المهارات، وربط المستفيدين بالمبادرات والبرامج الوطنية الداعمة للتطوير المهني.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للمهارات والتدريب، عبر إطلاق المبادرات الوطنية، وتوسيع الفرص التدريبية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للمجالات والقطاعات الواعدة، مضيفا أن مبادرة «وعد» في نسختها الثانية تستهدف تقديم 3 ملايين فرصة تدريبية بحلول 2028. وقدم وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني عرضا تناول أبرز مبادرات الوزارة في منظومة المهارات، وأطر تطويرها، والتوجهات المستقبلية المرتبطة بالمهارات المطلوبة، إلى جانب عرض مرئي لمنجزات حملة «وعد» في مختلف مناطق المملكة. إثر ذلك، شاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان «المهارات.. عملة سوق العمل»، استعرض منجزات حملة «وعد» في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب أبرز مبادرات المهارات والتدريب. وفي السياق ذاته، رعى أمير منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع 16 اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات وشركاء القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق الفرص التدريبية المقدمة لأبناء وبنات المنطقة، وتعزيز التكامل بين الجهات الداعمة لتنمية المهارات والتأهيل.

وفي ختام الحفل، كرم أمير المدينة المنورة الرعاة وشركاء الملتقى، الذي شهد إطلاق 50 ألف فرصة تدريبية لأبناء وبنات منطقة المدينة المنورة حتى 2028، ضمن مبادرة «وعد» الوطنية للتدريب، المرتبطة بالاحتياجات التنموية والاقتصادية، والمزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة.

كما قدم الملتقى حزمة من الفعاليات النوعية، شملت تنفيذ 16 ورشة تدريبية حضورية تناولت عددا من المهارات والمسارات الحديثة، إلى جانب تقديم 200 استشارة عبر 39 جلسة استشارية، بمشاركة 13 مستشارا متخصصا، بهدف دعم المستفيدين بالإرشاد والتوجيه المهني والتدريبي، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة ومسارات التطوير المختلفة.