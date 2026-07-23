أخبار من السعودية.. عاجل - "البيئة": استخدام مياه الآبار إلزامي برخصة.. ولا يشترط صك الملكية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين بإصدار رخصة لاستخدام مياه الآبار، ومنحتهم مهلة إضافية تنتهي في الخامس من صفر 1449 هـ. وأكدت إمكانية استخراجها للمزارع غير المملوكة بصكوك عبر منصة «نما».

وأكد مدير إدارة التراخيص المائية بالوزارة المهندس صالح العريني أن رخصة استخدام المياه تعد متطلباً إلزامياً لجميع الآبار في المملكة. مشددا على أنه لا يجوز استغلال أي بئر إلا بموجب وثيقة ترخيص رسمية صادرة من الوزارة.

وأوضح العريني أن قرار التمديد الأخير منح المزارعين فرصة إضافية لمدة عام كامل لاستكمال طلبات الحصول على الرخصة. واستثنى هذا القرار الشركات الزراعية من المهلة الممنوحة التي تنتهي بمشيئة الله في الخامس من شهر صفر 1449 هـ. التقديم عبر بوابة «نما» ودعا مدير إدارة التراخيص المائية جميع المزارعين إلى المبادرة بالتقديم عبر بوابة «نما» الإلكترونية التابعة للوزارة. مبينًا أن إجراءات وشروط الحصول على الوثيقة النظامية ميسرة وواضحة لتسهيل التزام كافة المستفيدين.

ولفت المهندس العريني إلى إمكانية استخراج الرخصة النظامية حتى للمزارع التي لا يملك أصحابها صكوكاً رسمية. مشيرا إلى أنه يُكتفى بوجود إعلان أو طلب مقدم من صاحب المزرعة على منصة «إحكام».

وحث أصحاب الآبار على استغلال المهلة المحددة لتصحيح أوضاعهم. مؤكدا على أهمية المبادرة باستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء فترة السماح لتجنب مخالفة الأنظمة المعتمدة.