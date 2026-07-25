أخبار من السعودية.. «التعليم» تعتمد الهيكل التنظيمي والأدوار الوظيفية بمدارس الدمج ومراكز ذوي الإعاقة

استفادة مثلى من الإمكانات البشرية

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - حددت وزارة التعليم الهيكل التنظيمي والأدوار الوظيفية للعاملين في مدارس الدمج والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة ببرامج ذوي الإعاقة، بهدف توحيد المسؤوليات وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.وأوضح التنظيم الجديد مهام القيادات المدرسية ومعلمي التربية الخاصة ومساعدي المعلمين، إضافة إلى أعضاء الفرق متعددة التخصصات.وبيّن أن الإجراء يشمل تحديد مسؤوليات اللجان وفرق العمل لضمان التكامل المهني في تقديم الخدمات التعليمية والمساندة.وأكدت التشريعات المعتمدة أن معلم التربية الخاصة يتولى تقديم الخدمات التعليمية المناسبة للطلاب، وذلك بالتنسيق المستمر مع الفريق متعدد التخصصات، ولفتت إلى أن دور مساعد المعلم يرتكز على دعم العملية التعليمية والإشراف المباشر على الطلاب داخل البيئة الصفية.وأضافت الوزارة أن مهام مساعد المعلم تتضمن أيضاً المشاركة الفاعلة في تنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية.وتأتي هذه الخطوة التنظيمية بما يعزز استفادة الطلاب القصوى من البرامج التعليمية المخصصة لهم.وأشارت إلى أن هذا التنظيم المستحدث يهدف في مجمله إلى رفع مستوى التنسيق بين كافة الكوادر التعليمية والإدارية العاملة بالميدان.وذكرت أن توضيح الصلاحيات يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات البشرية المتاحة داخل هذه المرافق.