أخبار من السعودية.. عاجل - التعليم: 30 يوماً لتقييم ذوي الإعاقة.. وإحالة الرافضين لحماية الطفل



وضعت الوزارة إطاراً زمنياً وإجرائياً صارماً لعمليات تقييم الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة لتسريع تقديم الخدمات التعليمية والمساندة، موضحة أن الرد على طلبات الإحالة للتقييم يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ الإشعار.

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - ألزمت وزارة التعليم المدارس والمراكز بإنهاء تقييم الطلاب ذوي الإعاقة خلال 30 يوم عمل، معتبرة عدم رد ولي الأمر خلال 14 يوماً موافقة ضمنية، ومحذرة من إحالة الرافضين لجهات حماية الطفل.وضعت الوزارة إطاراً زمنياً وإجرائياً صارماً لعمليات تقييم الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة لتسريع تقديم الخدمات التعليمية والمساندة، موضحة أن الرد على طلبات الإحالة للتقييم يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ الإشعار.

التقييم وولي الأمر



وبينت الوزارة أن عملية التقييم ترتبط بالحصول على موافقة ولي الأمر أو من يمثل الطالب نظاماً، مضيفة أنه يتم إرسال تذكير بعد سبعة أيام في حال عدم الرد، ليُعد عدم الإجابة بعد انقضاء المهلة موافقة صريحة لاستكمال الإجراءات وحفظ حقوق الطالب.

وشددت على إلزام المدارس والمعاهد والمراكز بإتمام التقييم وعقد اجتماع البرنامج التعليمي الفردي خلال 30 يوم عمل من تاريخ الموافقة. وأجازت تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز أسبوعين فقط في الحالات المرتبطة بالإجازات الرسمية أو الظروف الصحية.



تحذير من الرفض



وحذرت الوزارة من أن رفض ولي الأمر إحالة الطالب للتقييم يستوجب تدخل المدرسة لتوعيته، لافتة إلى أن استمرار الرفض يدفع إدارة التعليم للنظر في المبررات. مؤكدة إحالة حالات الرفض النهائي إلى الجهات المعنية بحماية الطفل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.

وكشفت الضوابط عن إمكانية إعادة تقييم الطالب عند الحاجة، مشترطة ألا تقل الفترة بين التقييمين عن ستة أشهر. وألزمت في الوقت ذاته باستخدام أدوات تقييم علمية معتمدة مع المحافظة التامة على سرية البيانات وقصر الاطلاع عليها على المختصين.

وخلصت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الموحدة على مستوى إدارات التعليم تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات وضمان عدالة القرارات التعليمية. مشيرة إلى سعيها لتوفير الدعم المناسب للطلاب ذوي الإعاقة في الوقت المناسب دون أي تعطيل.