أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره العراقي

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات التي تشهدها المنطقة، وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية؛ بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.