من هو الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان بن عبدالعزيز؟

كلفت السلطات السعودية العميد سعد بن مسفر القحطاني بمهام قائد الحرس الخاص بالملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم الذي لقي مصرعه بداية الأسبوع الجاري.

من هو الحارس الشخصي الجديد لملك السعودية

تدرج العميد مسفر القحطاني في مرتبات الحرس الملكي وتمت ترقيته في عام 2015 إلى رتبة عميد قبل أن يخلف الغم في قيادة الحرس الخاص الملكي للملك سلمان.

والد الحارس الشخصي الجديد

والده العميد ركن مسفر بن بداح القحطاني قائد كتيبة المشاة الآلية الثالثة عشرة للحرس الوطني.

الحطاني وتصديه للحوثيين

تعرض القحطاني بداية 2019 إلى قذيفة وجهت له مباشرة بنجران أثناء وجوده على واجهة القتال مع الحوثيين ، ما نتج عنه سفره إلى فرنسا لتقلي العلاج وبعدها عاد إلى المملكة في منتصف أبريل بعد رحلة علاج كللت بالنجاح.

وزعمت تقارير أن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان بن عبد العزيز هو ابن خال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي.

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم

يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم تم قتله على يد صديق له في منزل تركي بن عبد العزيز بمنطقة جدة، بطلق ناري بعد تطور النقاش بينهما على خلافات شخصية، وتعاملت قوات الأمن السعودية مع القاتل بعد مبادرته بإطلاق النار عليهم، ما أسفرت المواجهة عن مقتله.