شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى قناص الزمالك والإسماعيلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل باسم مرسى، مهاجم الإسماعيلى الحالى والزمالك السابق، اليوم الأثنين، بعيد ميلاده الـ 32 بعد مسيرة حافلة مع الكرة المصرية، ولد باسم فى الأول من يناير عام 1992 بمدينة طنطا محافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بتروجت، وفى موسم 2013/2014 انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك في موسم 2014/2015 في عقد يستمر لمدة ثلاثة مواسم وتألق بشدة مع نادي الزمالك.

وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدوري المصري مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصري موسم 2015/2016.

وخاض باسم مرسى 137 مباراة بقميص الزمالك، ونجح في تسجيل 50 هدفاً وصنع 15 أخرى، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف في 10 مباريات دولية شارك فيها وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً .

وخاض باسم مرسى 50 مباراة مع الإنتاج الحربى وسجل 20 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى ، فيما شارك باسم مرسى مع مصر المقاصة في 26 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 4 أخرى فيما شارك باسم مرسى مع بتروجت في 15 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدف فيما شارك مع سيراميكا في ثمانية مباريات وسجل هدف بينما خاض 6 مباريات بقميص سموحة ولم يصنع أو يسجل ، وخاض باسم مرسى تجربة احترافية بالدوري اليوناني في صفوف لاريسا وشارك في 5 لقاءات لم يسجل أو يصنع خلالها.

ويخوض باسم مرسى حالياً محطة جديدة فى مشوراه بالملاعب بقميص الإسماعيلى وذلك بعد الرحيل عن سيراميكا لتكون بوابة الدارويش هى التجربة التاسعة فى مسيرة اللاعب مع الأندية، التى بدأت فى 2009 مع شباب المقاولون العرب وانتهت في قلعة الدراويش.

ولعب باسم مرسى مشواره مع أندية المقاولون العرب للشباب، وبتروجت والإنتاج الحربي والزمالك ومصر المقاصة ولاريسا اليوناني وسموحة وسيراميكا، وأخير الاسماعيلي، وعبر اللاعب عن سعادته بخطوة رحيله إلى النادى الإسماعيلى مؤكداً أن الدراويش أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا.

وإجمالا لعب باسم مرسى 305 مباراة في مسيرته مع الساحرة المستديرة، ونجح في تسجيل 92 هدفا وصنع 26 هدفا، وتوج ببطولة الدوري مرة واحدة وبطولة السوبر المحلى مرة وثلاث بطولات لكأس مصر، كما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف فى 10 مباريات دولية.