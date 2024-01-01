الاهلي يتراجع عن ضم مهاجم أفريقي سوبر.. بفرمان لجنة الكرة

استقر مسؤولو النادي الاهلي التراجع عن صفقة المهاجم الجابوني جونيور إيفاجي الذي ارتبط بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الاهلي تلقت ترشيحات من وكلاء اللاعبين للتعاقد مع المهاجم الجابوني جونيور ايفاجي خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير الجاري.

وأبدت لجنة الكرة داخل الاهلي تحفظها عن ضم المهاجم الجابوني بسبب عدم تميزه وتذبذب مستواه إلي جانب عدم امتلاكه طريقة لعب مناسبة وانتقالات عديدة في دوريات مغمورة.

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ولعب المهاجم الجابوني جونيور ايفاجي في عدد من الدوريات المغمورة على رأسها مولدوفا وبيلاروسيا ولم يحقق نجاحات تذكر.

ويبحث الاهلي عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية ويعد الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي أبرز المرشحين.

وبات النادي الاهلي قريبًا من حسم صفقة وسام أبو علي بشكل رسمي في الفترة المقبلة بعدما قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع الفريق الأحمر.