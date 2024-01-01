رافائيل لياو: يمكنني الوصول إلى مستوى كريستيانو لكنني لن أكون لاعبا أنانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الجناح البرتغالي رافائيل لياو لاعب نادي الميلان قبل مباراة غدا الثلاثاء أمام كالياري في كأس إيطاليا، عن مثله الأعلى في كرة القدم وإلى أي مدى تطور مستواه مع فريقه الحالي.

وقال لياو: "مثلي الأعلى؟ كريستيانو رونالدو، يمكنني الوصول إلى مستواه، لكنني لست ولن أكون لاعبًا أنانيًا أبدًا".

وأضاف: "لقد ساعدني الميلان في الوصول إلى أفضل مستوى، إنه لمن دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي وأتمنى أن أصبح قائدًا يومًا ما هنا".

جدير بالذكر، انضم لياو إلى إي سي ميلان في موسم 2019/20 قادما من نادي ليل الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون يورو.

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