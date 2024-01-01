ساديو ماني عن كأس أمم إفريقيا 2023: ستكون هذه واحدة من أصعب نسخ البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن فرص منتخب بلاده في الدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية ومدى صعوبة هذه النسخة من البطولة.

وقال ماني: "نعلم أن الأمر لن يكون سهلا ولكننا سنكون هناك لبذل قصارى جهدنا ومحاولة الفوز بكل مباراة ونتوقع منافسة قوية، حيث ستكون هذه النسخة من أقوى البطولات منذ أن بدأت كأس الأمم الإفريقية، بسبب مشاركة جميع المنتخبات الكبرى".

وأضاف: "الفوز بكأس الأمم الأفريقية كان أفضل لقبا فزت به في حياتي، والقيام بذلك مرة أخرى سيكون إنجازا مميزا وكبيرا، ودائما ما حلمت بالمشاركة في هذه البطولة منذ أن كنت طفلا".

واختتم ساديو : "الفوز بكأس الأمم الأفريقية سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا لأننا فزنا بجميع الفئات الأخرى وهو أمر رائع بالنسبة لبلادنا".

ويبدأ منتخب السنغال حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة جامبيا يوم الإثنين 15 يناير، وبعد ثلاثة أيام يلاقي نظيره الكاميرون، ويختتم الفريق مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة غينيا يوم الأربعاء 23 يناير.

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