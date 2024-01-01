صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستضيف ليفربول منافسه نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: : إندو - جونز - سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة وبنفس عدد نقاط أستون فيلا.

تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد

ويبدأ مدرب نيوكاسل "إيدي هاو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: شار، بوتمان، بران، ليفرامينتو.

خط الوسط: لونجستاف، برونو، مايلي.

خط الهجوم: جويلاينتون، إيزاك، جوردون.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن منافسه الريدز.

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