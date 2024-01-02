دبلة كلوب تخطف الأضواء بعد فوز ليفربول وتعليق مثير من أبوتريكة.. فيديو

شهدت نهاية مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، لقطة طريفة للألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، والتي تصدرت منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.

وبعد انتهاء المباراة، أضاع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، خاتمه في ملعب المباراة، ليقوم باستدعاء رجال الأمن المسؤولين في الملعب للبحث عنه.

وسقط خاتم يورجن كلوب أثناء احتفاله مع الجماهير بطريقة هيستيرية بعد انتهاء المباراة، وعقب استعادته، قبل الألماني خاتمه قبل ارتدائه من جديد والسعادة تغمره.

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وحصلت لقطة يورجن كلوب على سخرية من معلقي استديو قناة “بي إن سبورتس” الناقلة للمباراة، وقال محمد أبو تريكة بطريقة ساخرة:” أنا بدون دبلة واختلف عن كلوب”، وأضاف الضيوف بأن كلوب كان سيخشى العودة إلى منزله حال عدم العثور على خاتمه.

وحقق ليفربول فوزا مستحقا على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الريدز رصيده من النقاط إلى النقطة 45 ليتربع في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع في جدول المسابقة للموسم الجاري.