سجل وصنع.. محمد صلاح يوقع على أرقام مذهلة في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن تقييم الدولي المصري محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في الفوز الذي حققه ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول في اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 49، بعدما استقبل تمريرة رائعة من داروين نونيز.

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وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لصالح ليفربول والثاني له في شباك نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 86، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عركلة الحارس لـ جوتا.

تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن محمد صلاح حصل على أعلى تقييم في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بـ9.2.

ولعب محمد صلاح، 90 دقيقة وسجل هدفين وصنع هدف آخر، وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 2.71، وسدد 4 تسديدات على المرمى و2 تم التصدي لهم.

وفاز نجم ليفربول في محاولة مراوغة واحدة من أصل 3، وأهدر ركلة جزاء، ولمس الكرة في مباراة نيوكاسل 63 مرة، ومرر 25 تمريرة صحيحة من أصل 39 بدقة 64٪.

وأرسل محمد صلاح، 5 تمريرات مفتاحية، وأرسل عرضية صحيحة من أصل 2، وكرة طولية صحيحة من 2، وخلق 3 فرص كبيرة للتهديف.

وفاز صلاح في 2 التحام أرضي من 8، وفقد حيازته على الكرة 23 مرة.