أبو تريكة يكشف مدى تأثير غياب محمد صلاح على ليفربول بسبب أمم أفريقيا

كشف محمد أبو تريكة، نجم النادي الاهلي السابق، عن مدى تأثير غياب الدولي المصري محمد صلاح، على ليفربول الإنجليزي، بسبب أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يغيب محمد صلاح، عن مباريات ليفربول القادمة بسبب انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وقال أبو تريكة في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي عبر “بي إن سبورتس”، قبل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، بأن منتخب مصر سيصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.

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وأوضح تريكة، أن غياب محمد صلاح عن ليفربول خلال فترة تواجده مع منتخب مصر، سيكون مؤثرًا للغاية.

وأشار إلى أن يورجن كلوب، سيكون أمامه تحدي كبير، على مستوى الخط الهجومي للفريق ليفربول في غياب محمد صلاح.

وأكد أبو تريكة، أنه لا أحد بقيمة أو موهبة محمد صلاح، حتى بالنسبة لخوف المنافسين منه.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق:”خط هجوم ليفربول لا يعيش أفضل حالاته، وأن هارفي إليوت قد يحل محل محمد صلاح في غيابه”