ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي ويفوز على نيوكاسل برباعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث قمة الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت مصر.

وفاز ليفربول على منافسه نيوكاسل بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

سجل هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 49 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الأول، إيزاك في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثاني، جونس في الدقيقة 74 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثالث، كودي جاكبو في الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الثاني، سفين بوتمان في الدقيقة 81 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الرابع، محمد صلاح في الدقيقة 86 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ 45 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة.