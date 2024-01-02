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تاريخي.. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري محمد صلاح لاعب هدفان في فوز الريدز على نيوكاسل يونايتد 4-2، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية في .

وبذلك وصل محمد صلاح إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الإنجاز لنادٍ واحد في المسابقة. وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات .

قائمة اللاعبين المسجلين 150 هدفا مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي:

1.تييري هنري (أرسنال)
2.واين روني (مانشستر يونايتد)
3.سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)
4.هاري كين (توتنهام)
5.محمد صلاح (ليفربول)

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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