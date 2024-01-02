تاريخي.. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدفان في فوز الريدز على نيوكاسل يونايتد 4-2، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

وبذلك وصل محمد صلاح إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الإنجاز لنادٍ واحد في المسابقة. وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

قائمة اللاعبين المسجلين 150 هدفا مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي:

1.تييري هنري (أرسنال)

2.واين روني (مانشستر يونايتد)

3.سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)

4.هاري كين (توتنهام)

5.محمد صلاح (ليفربول)