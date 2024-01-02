لا عودة للوراء وسنعاقب المخطئ.. أول تعليق من رئيس رابطة الأندية على أحداث مباراة المصري والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن المشهد الذي ظهر في مباراة الإسماعيلي والمصري لا يليق مطلقا، ولا عودة للوراء مهما حدث، مؤكدًا أنه هناك خطوات جيدة في هذا ملف عودة الجماهير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "دياب"، في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، المذاع على قناة "اي تي سي"، اليوم الإثنين، أن الأشخاص الذين حضروا المباراة وارتكبوا أحداث شغب لا يعبروا عن جماهير الناديين، وسيتم فرض عقوبات شديدة ضدهم على قدر ما فعلوه، مبديًا ثقته في كل الأجهزة المعنية، وسيتم معاقبة المخطئ ولا عودة للوراء.

وناشد رئيس رابطة الأندية المحترفة كل مجالس إدارات الأندية وجماهير الكرة المصرية والإعلام الرياضي، بضرورة عمل توعية مستمرة للجماهير لعدم تكرار تلك الأحداث، لأن كرة القدم أصبحت صناعة كبيرة، والجمهور عنصر من عناصر اللعبة، والداعم الأساسي للأندية.

وأشار إلى أنه جاهز للمشاركة في حملة التوعية لجماهير الكرة المصرية، وأن تتبنى الرابطة تلك الحملة بصحبة الإعلام الرياضي واتحاد كرة القدم، وكل الجهات المعنية، من أجل المحافظة على كرة القدم.

وشدد على أنه لا عودة للوراء مطلقا بعد الأزمات التي عانينا منها على مدار 11 عام، مؤكدًا أن الكرة المصرية لازالت قوية، ويجب على الجميع المشاركة في حملة التوعية.

شهدت مباراة المصري والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، اليوم الإثنين، حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب.

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