القندوسي يكشف كواليس تفاوض الزمالك معه قبل الانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد القندوسي، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، كواليس انضمامه إلى الأهلي قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.

وقال "القندوسي"، في لقاءه عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، إن رئيس نادي وفاق سطيف أخبره بوجود عروض من أندية الأهلي والزمالك وبعض العروض الأوروبية لكن بمبالغ مالية ضعيفة، متابعا: "لما أخبروني بعرض الأهلي قلت لهم أنا عايز الأهلي".

وأضاف: "وكيلي قال لي الزمالك هيدفع فلوس أكثر، قولتله لا حتى لو الأهلي هيدفع فلوس أقل أنا عايز أروح ألعب في النادي الأهلي"، مؤكدًا أن أي لاعب يتمنى أن يلعب في النادي الأهلي، لأنه نادي كبير يحقق بطولة إفريقيا ويلعب كأس العالم كل موسم تقريبًا.

وأوضح أنه رفض الانتقال إلى الزمالك بسبب وجود مشاكل إدارية، لافتًا إلى أنه حقق مع الأهلي 4 بطولات في نصف موسم وهو رقم لا يحققه كثير من اللاعبين في سن الـ20.

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