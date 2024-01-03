القيمة الحالية لا تتناسب مع النادي.. قرار عاجل من الزمالك برفع سعر العضوية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رفع أسعار عضوية النادي بداية من شهر مارس المقبل.

وذكر مجلس إدارة الزمالك أن القيمة الحالية للعضوية لا تتناسب مع "اسم وحجم الزمالك".

وأوضح النادي في بيانه أن مجلسه سيستمر في تلقي طلبات العضوية بالأسعار الحالية في الوقت الراهن قبل زيادتها الفترة المقبلة.

وذكر نادي الزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد قبول عدد محدد من العضويات وفقا للشروط التي سيحددها مجلس الإدارة.

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