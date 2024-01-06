بعد قطع إعارته.. نجم ليفربول يقترب من الرحيل إلى ولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أحد لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف ولفرهامبتون، في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد قطع إعارته.

ويرغب نادي ولفرهامبتون، في الحصول على خدمات فابيو كارفاليو، لاعب ليفربول، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة.

وكان ليفربول، قد أعلن قبل أيام عن قطع إعارة فابيو كارفاليو، من فريق لايبزيج الألماني، لعدم مشاركته بشكل مستمر.

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وبحسب الصحفي الموثوق أكرم كونور، فإن ليفربول وولفرهامبتون اتفقا على إعارة فابيو كارفاليو، خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى نهاية الموسم الحالي.

وتلقى البرتغالي فابيو كارفاليو، العديد من العروض من أندية من أندية دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، بينها فريق ليستر سيتي.

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، برصيد 45 نقطة حصدهم من 20 جولة متفوقًا على السيتي بـ5 نقاط.