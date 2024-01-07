موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستضيف نادي أرسنال نظيره ليفربول، اليوم الأحد، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب الإمارات.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة.

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في مواجهة اليوم بسبب انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يناير الجاري.

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