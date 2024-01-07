شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا اليوم الأحد 7 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع تنزانيا باستاد القاهرة الدولى فى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_أرقام روي فيتوريا مع الفراعنة

قاد روى فيتوريا منتخب مصر فى 13 مباراة، حتى الآن، 6 مواجهات رسمية و7 لقاءات ودية، نجح فى تحقيق الفوز في 13 لقاءً وتعادل فى مباراة وخسر مثلها، سجل لاعبو المنتخب الوطنى خلالها 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 6 فقط.

2_ 6 مواجهات جمعت مصر وتنزانيا

وسبق والتقى الفراعنة مع منتخب تنزانيا فى 6 مناسبات سابقة بواقع ثلاث مباريات رسمية ومثلها ودية، ونجح منتخب مصر فى الفوز على نظيره التنزانى فى كل المواجهات الستة وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف.

3_ هداف مواجهات مصر وتنزانيا

محمد صلاح هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بـ 3 أهداف، يليه السيد حمدي وعماد متعب بهدفين لكل لاعب.

4_ أسعار تذاكر مصر وتنزانيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا في إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم إفريقيا، والتي تقام على أرضية ملعب استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيه، وتصل إلى 75 جنيه للدرجة الأولى، وأخيرا 250 جنيه لفئة VIP.

5_ القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع نظيره التنزانى المقرر لها السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى.

قائمة منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- ياسر إبراهيم (الأهلي)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- مهند لاشين (بيراميدز)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)